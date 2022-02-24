الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«السم بدلًا من العلاج».. تفاصيل مصرع فتاة فى المطرية

مصرع فتاة
مصرع فتاة

كشفت التحريات عن أن فتاة المطرية توفيت بتناول مادة سامة بالخطأ حيث كانت المتوفاة تضع علاجا تتناوله لحرق الدهون على الثلاجة، وفى الوقت نفسه وضع والدها مادة سامة لمكافحة الفئران بالقرب من العلاج وعندما حضرت الفتاة تناولت المادة السامة بالخطأ وتوفيت.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من شرطة النجدة بوجود فتاة متوفية داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر متوفية، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

التحريات الفتاة مادة سامة المتوفية حرق الدهون مكافحة الفئران

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وائل لطفي

النخبة والناس

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