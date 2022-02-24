الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر: نتابع تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.. ونؤكد أهمية الحلول الدبلوماسية

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية إن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا.

وأكدت أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا. 

أوكرانيا مصر وزارة الخارجية تسوية الأزمة الحلول الدبلوماسية الأوضاع الإنسانية

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وائل لطفي

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