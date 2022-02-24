الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفاع «موكا حجازى» يستأنف على حبسها بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

موكا حجازي
موكا حجازي

تقدم دفاع "نانسي أيمن" المعروفة بموكا حجازي فتاة الـ"توك توك"، باستئناف على الحكم الصادر ضدها من محكمة الطفل بالجيزة، بحبسها سنة في قضية ممارسة الأعمال المنافية للآداب، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال أيام.

كانت قضت محكمة جنح الأحداث، بالحبس عام لـ"نانسي أيمن" المعروفة بموكا حجازي فتاة الـ"توك توك"،لإدانتها  بممارسة الأعمال المنافية للآداب، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة "موكا حجازى"  المعروفة بفتاة الـ"تيك توك" إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

نانسي أيمن موكا حجازي فتاة الـ توك توك استئناف الاعمال المنافية للآداب

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