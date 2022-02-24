الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«الصليب الأحمر» يدعو لحماية المدنيين والخدمات الأساسية في أوكرانيا

جريدة الدستور

دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، أطراف النزاع الروسي- الأوكراني إلى دعم القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية.

وكتب "ماورير"،  في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "نشعر بقلق شديد على سلامة المجتمع الأوكراني، ورسالتنا إلى أطراف النزاع واضحة، وهي دعم القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية".

وأكد أن فرق الصليب الأحمر الدولي استجابت للاحتياجات الإنسانية العاجلة، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة أمامها لتكون قادرة على مواصلة عملها المنقذ للحياة.

جنيف أوكرانيا الصليب الأحمر الدولي سويسرا الصليب الأحمر

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