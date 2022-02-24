حبس تشكيل عصابي ضُبط بحوزته 1250 جرام شابو وهيروين فى سوهاج

قرر المستشار عمرو سباق رئيس نيابة قسم ثان سوهاج، والمستشار أنور فؤاد مدير نيابة قسم ثان سوهاج، حبس المتهمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الشابو والهيروين القاتل على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة، وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد شريف عبدالمحسن معاون أول مباحث قسم ثان سوهاج.

وأسفر ذلك عن ضبط تاجر المخدرات احمد. ع. ر 46 سنة ومقيم ش الشريف قسم ثان سوهاج و صفوت. م . ح 48 سنة موظف بالتامين الصحي ومقيم قرية قلفاو دائرة مركز سوهاج، وضبط حسن. ح . ا 26 سنة سائق ومقيم المخبز الآلى قسم اول سوهاج، لقيامهم بالإتجار بالمخدرات، وضبط بحوزتهم كمية لمخدر الشابو تزن 1250 جرام كيلو وربع تقريبا و91 تذكرة لمخدر الهيروين يزنوا 275 جرام تقريبا ، لمبات زجاجية لتعاطى مخدر الشابو، و3 هواتف محمولة شخصية، و7 هواتف محمولة متحصلات من عملائهم المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 662 لسنة 2022 إدارى قسم ثان سوهاج.