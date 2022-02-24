تجاوزنا الأزمة بسياسات ناجحة.. رسائل السيسي خلال المنتدى العالمي للتعافي من كورونا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل خلال كلمته بالمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، وترصد"الدستور" في السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي.
- أزمة جائحة كورونا كشفت بشكل جلى عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية
- لا خروج من هذه الازمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك
- مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية فعالة وناجحة
- نبذل جهودا شهدت لها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نمو إيجابية، ولكن كانت كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام
- أزمة الجائحة عصفت بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزت في تأثيرها أكثر أزمات العالم فداحة.
- ممثلو العمال وأصحاب الأعمال يضطلعون بدور بالغ الأهمية في ظل حجم التداخل بن الأزمات الدولية.
- الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات تساهم فى صياغة التوجهات العالمية لشتى القضايا التى تهمنا، وتؤثر على شعوبنا ومستقبلنا
- الدولة المصرية تبذل جهودا مكنتها من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم جميع الصعاب التى واجهتنا، والتي منحتنا الثقة الدولية، واستطعنا امتصاص جميع الأزمات
- مصر استطاعت تدشين مبادرات طموحة ومد شبكات الرعاية الاجتماعية من خلال “تكافل وكرامة” ومبادرة “حياة كريمة”.
-العالم اليوم لا يملك رفاهية الانتظار أو التقاعس عن القيام بالجهد المطلوب لمواجهة تغير المناخ ودرء آثاره
- لا بد من إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها ورفع طموح عملها المناخي وفقا لاتفاق باريس.
-لا يمكن للعالم تحمل أن يكون هناك 61 % من قوة العمل في عداد الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن افتقار نحو 4 مليارات إنسان للضمان الاجتماعي
- لا خروج من أزمة كورونا دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك.