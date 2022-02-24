ضبط 25 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف مجدي الخضر، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية و مباحث التموين حملات تموينية مكبرة على الأسواق بمركزى (ايتاى البارود - وادى النطرون).

أسفرت عن ضبط : ٢٥ طن سمك ماكريل مجمد مجهول المصدر وبدون الإفراج الجمركى بأحد ثلاجات المواد الغذائية، و ٦٣٠ كجم سردين و٢٢٠ كجم سمك هارنج مجهول المصدر، و ١٧ كجم أسماك مدخنة وسمك مجمد غير صالح للاستهلاك الادمى،و ٤٥ ك لحوم مجمدة غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير ٣ محاضر لمحلات ملابس جاهزة لاقامة اوكازيون بدون ترخيص مسبق، وتحرير محضرين ضبط ملابس مجهولة المصدر، و ١٢ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم المرور على مركز ومدينة وادى النطرون تم ضبط مصنع كبريت زراعى يدار بدون ترخيص وضبط بداخله ٧٥ طن كبريت زراعى معبأ وداخل شكائر،٢٠٠ طن مخلوط جبس وكبريت زراعى سائب، و ٢ طن مخصب زراعى سائب ، و٢٥٠٠ كجم أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها، و ٧ طن معالج ملوحة مجهول المصدر، و ١٨٠٠ كجم مبيد حشائش مجهول المصدر.

وتم ضبط مصنع منتجات بلاستيك بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٠ طن مواد خام لزوم التصنيع مجهولة المصدر،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.