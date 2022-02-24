أقوال سيدة سحلها شابين في مايو: «مسكت في شنطتي فسحلوني»

استمعت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية اليوم الخميس، إلى أقوال سيدة أصيبت بعد قيام لصين بسحلها أثناء سرقة حقيبتها بمنطقة 15 مايو.

وقالت إنها حال سيرها بالمنطقة سكنها فوجئت بدراجة نارية يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى و هاتف محمول وبعض المتعلقات الشخصية وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضاً مما أدى إلى حدوث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بأنها حال سيرها تم سرقتها وإصابتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.