كندة علوش عن الأزمة الأوكرانية: «عالم بدون حرب هو الحلم الأكبر»

علقت الفنانة كندة علوش، على الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة حاليًا، والتي شغلت تطوراتها العالم على مدار الساعات القليلة الماضية، وسادت حالة من القلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا.

وقالت الفنانة كندة علوش، فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "عالم بدون حروب هاد هو الحلم الأكبر بدون أطماع سياسية وجشع بدون تدمير وتهجير وموت، وبشر آمنين وأطفال عم يدفعوا تمن مخططات سياسية بشعة، أمر مؤلم ومرعب وشعور بالعجز لما نسمع عن بوادر حرب بأي مكان بالعالم، الله يستر".

وأهابت السفارة المصرية فى أوكرانيا، في بيان نشرته صفحة الجالية المصرية هناك، بالمواطنين موافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم “الاسم– رقم الهاتف– العنوان- البريد الإلكتروني”، وذلك عبر البريد الإلكترونى المخصص لهذا الموضوع وهو: [email protected].

الفنانة كندة علوش

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة عن التحضيرات الخاصة بدورها في فيلمها الهندى Yellow Bus الذي تشارك في بطولته، ويتم تصويره حاليًا في أبو ظبي بالإمارات، ومن المقرر عرض الفيلم حصريا على شبكة OSN كأحد أعمالها الأصلية.

ويعد مسلسل ستات بيت المعادي آخر أعمال كندة علوش، الذي عرض مؤخرًا على منصة شاهد ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill، ومن إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت، وشاركت كندة في بطولته مع تارا عماد وإنجي المقدم.

وشاركت كندة علوش في مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.