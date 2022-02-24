أجهزة الأمن تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الخميس فى إتمام الصلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين.. وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.