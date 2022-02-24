الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أجهزة الأمن تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم

أجهزة الأمن تنهي
أجهزة الأمن تنهي خصومة ثأرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الخميس فى إتمام الصلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين.. وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهما بعدم التعرض للآخر، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

الفيوم جلسة صلح عائلتين لجنة المصالحات القيادات الأمنية

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النخبة والناس

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