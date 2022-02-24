تبعد 20 كيلو عن كييف.. طائرات روسية تشن هجومًا على مدينة هوستوميل

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن طائرات روسية تشن هجوما على مدينة "هوستوميل" على بعد 20 كلم من كييف.

وكانت رفعت القوات الروسية، منذ قليل، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبى أوكرانيا قرب جزيرة القرم، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة "سكاى نيوز" عربية.

كانت مصادر فى حرس الحدود الأوكرانى، قد أعلنت فى تصريحات إعلامية، إن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى، كما كانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم، مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، فى الهجوم العسكرى الروسي.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا اليوم الخميس تستهدف منع عسكرة أوكرانيا من خلال العملية العسكرية، لأن هذا الأمر يشكل تهديدًا للشعب الروسى، ولذلك نستهدف تقليص القدرات العسكرية التى تتمتع بها أوكرانيا بفضل مساعدات الدول الأجنبية لها.

وحسب موقع سبوتنيك، قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أن عدم عسكرة أوكرانيا يعني تصفية وتدمير جيشها: "هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية".

وأضاف حول إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي: "لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية".

وقال بيسكوف عن احتمال تغيير النظام فى أوكرانيا "هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني"، مؤكدًا أن الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها.