بعد نجاح «هرم».. عصام السقا: أُجسد شخصية ضابط شرطة في "يوتيرن"

يواصل الفنان عصام السقا، تحضيراته لعملين فنيين يخوض بهما السباق الرمضاني لعام 2022، وهو مسلسل "يوتيرن" من بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومسلسل “الاختيار 3” بطولة كلٍ من الفنان أحمد السقا، والفنان كريم عبد العزيز.

وأعرب الفنان عصام السقا، عن سعادته بخوض السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل "الاختيار 3"، بعد شخصية الشهيد "هرم" التي أحبها الجمهور وارتبطوا بها، قائلًا: "أنا حتى الآن متأثر جدًا بشخصية هرم وبحبها، وفخور في يوم من الأيام إن جسدت هذه الشخصية العظيمة".

أما عن شخصيته في مسلسل "يوتيرن"، قال السقا في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المسلسل يناقش قضايا اجتماعية مهمة، وأنا كل ما استطيع قوله هو ظهوري في دور ضابط شرطة، وهي شخصية جديدة ومختلفة عن باقي الأعمال السابقة التي خضتها".

مسلسل "يوتيرن"

من المقرر عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني المقبل، بطولة كل من “ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، نورهان شعيب، كريم قاسم، هشام عاشور، عصام السقا، نانسي صلاح، عبير منير الدين، صفاء الطوخي، محمد كيلانى، نورهان شعيب”، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

الفنان عصام السقا

يذكر أن آخر أعمال الفنان عصام السقا، مشاركته في رابع حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والتي حملت اسم "حلوة اللقطة"، وشارك في بطولتها هاني عادل، ميرنا نور الدين، حمزة العيلي، توني ماهر، جيلان علاء، مصطفى هريدي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

مسلسل «الاختيار 3»

تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة كوكبة من النجوم منهم: "كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز، درة، محمد العمروسي، صبري فواز، ياسر جلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، صلاح عبدالله، شريف حافظ، أمير المصري".