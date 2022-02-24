القبض على مسئول ثلاجة مواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وذلك لحيازة وعرض مصنعات لحوم للبيع دون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبحوزته 460 كجم من مصنعات اللحوم أنواع مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجاري.