الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبوا 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس،  من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية- الموتوسيكل-.

أكدت المعلومات والتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقات الدراجات النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة بدائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسوان)، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

قطاع الأمن العام وزير الداخلية سرقة الدراجات النارية أسوان

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وائل لطفي

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