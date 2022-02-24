الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للبرنامج التأهيلى للالتحاق بالتعليم الأزهرى

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب (البرنامج التأهيلي) للشهادة الإعدادية الأزهرية للالتحاق بالصف الأول الثانوي الأزهري العام الدراسي ٢۰۲۱/ ۲۰٢۲م، حيث بلغت نسبة نجاح البنين 65. 97%، وللفتيات 98.63%، وبنسبة نجاح عامة 98.27%.

وأوضح وكيل الأزهر أنه تم إعداد برنامج تأهيلي متكامل لتدريب هؤلاء الطلاب على الدراسة في الأزهر والتي تختلف عن الدراسة في التعليم العام، حتى يستطيع الطلاب التأقلم على الدراسة بالأزهر، مشيدا بجهود قطاع المعاهد الأزهرية في سرعة إعداد مناهج متكاملة خاصة لهؤلاء الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقدم للبرنامج التأهيلي من طلاب التعليم العام والراغبين في الدراسة بالأزهر والحاصلين على الشهادة الإعدادية 498 من البنين ومن الفتيات 841 بإجمالي 1339 على مستوى الجمهورية، والذين تجاوز مجموعهم 70% على الأقل، مبينا أن الدراسة في البرنامج التأهيلي لمدة عام كامل مقسم على فصلين دراسيين.

وبيّن الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه تم إعداد منهج دراسي متكامل لهؤلاء الطلاب، حيث اشتمل المنهج على مادة الفقه بمذاهبه الأربعة يختار منهم الطالب المذهب الذي يريد دراسته، فضلا عن مادة أصول الدين والتي تشتمل على التوحيد والسيرة والحديث والتفسير، بالإضافة إلى اللغة العربية، وحفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم بداية من سورة الناس وحتى سورة الأحقاف، مع تعليم مبادئ التجويد.

الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف البرنامج التأهيلي الأول الثانوي الأزهري وكيل الأزهر الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

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