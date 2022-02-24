الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف كواليس اتهام شخصين بإشعال النيران بسيارة فى المطرية

حريق
حريق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ اليوم الخميس، ملابسات بلاغ  ورد لقسم المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، بنشوب حريق بالسيارة ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه.

وأوضحت التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة؛ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بالقاهرة، حيث ألقيا حال استقلالهما مركبة توك توك قيادة أحدهما، زجاجة مشتعلة على السيارة بمحل البلاغ ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة التوك توك؛ المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقر أحدهما بحدوث مشادة كلامية بينه وبين والد المجني عليه؛ تطورت إلى مُشاجرة تعدى على إثرها عليه بالضرب، ما أثار حفيظته، فخطط للانتقام منه، وفي سبيل ذلك؛ استعان بالمتهم الثاني، وأحضر زجاجة تحوي سائل البنزين؛ تحصّل عليها من المركبة المشار إليها، وتوجها إلى محل سكن المجني عليه، وسكب البنزين وأضرم النيران بالسيارة، باستخدام قداحة، انتقامًا لوالده، وبمواجهة المتهم الثاني، بما جاء بأقوال الأول؛ أيدها، وباستدعاء المجني عليه، اتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم المطرية القاهرة حريق التقنيات الحديثة

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وائل لطفي

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