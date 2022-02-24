القبض على تاجرى مخدرات خطفوا حقيبة سيدة بالزيتون

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف"، وإحالتهما للنيابة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، بأنها أثناء سيرها بدائرة القسم فوجئت بمركبة "توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول - مبلغ مالى ولاذا بالفرار وأثناء تمسكها بالحقيبة سقطت أرضًا مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين" لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه لدى عميلهما "سيئ النية " صاحب محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وقيامهما بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وإلقاء الحقيبة بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمين، واتهمتهما بالسرقة وإحداث إصابتها.