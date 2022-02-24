«الصحة»: قلة الحركة تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدي

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قلة الحركة تزيد من نسبة الإصابة بسرطان الثدى، مشيرة إلى ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية مناعية الجسم وتقلل من نسبة إصابة السيدات بسرطان الثدى.\

وأضافت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأشارت إلى توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 114 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

كما أعلنت عن توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدي ضمن المبادرة، من خلال 14 مركز تابع لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل تلك البروتوكولات في 13 مستشفى جديدة تابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات المصابات بالمجان، وذلك ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمرأة المصرية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن فحص 21 مليونًا و357 ألفًا و888 امرأة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام 2019، حيث تشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان.

وأشار إلى أنه تم فحص 14 مليونًا و 969 ألفًا و 542 سيدة بالمبادرة، خلال جائحة فيروس كورونا، كما تابع معدلات تلقي العلاج و البروتوكولات المتفق عليها من قبل اللجنة العلمية وفقًا للمعايير العالمية، حيث تم تقديم العلاج لأكثر من 10 آلاف حالة مكتشف إصابتها ضمن المبادرة وقبل تنفيذ المبادرة.