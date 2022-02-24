كريستيان برجر: اجتماع طارئ لحكومات الدول الأوروبية لبحث الغزو الروسى لأوكرانيا

قال السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: «إننا نتابع بأسف شديد ما يحدث في أوكرانيا.. والغزو الروسي لأراضيها»، مشيرا إلى أنه سوف يعقد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اجتماعا طارئا، مساء اليوم، لبحث تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا، الذي وقع صباح اليوم.

وأضاف: لقد أصدر ممثل الأعلى للسياسة الخارجية، منذ قليل، بيانًا أدان فيه بأشد العبارات الغزو الذي حدث صباح اليوم، وأكد أنه تقويض لنظام الأمن الأوروبي الذي ساد منذ أمد طويل، إضافة لكونه انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مؤكدا وقوف الاتحاد الأوروبي ومساندته وتضامنه مع أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أيام، عندما اعترفت روسيا بانفصال مقاطعتين في أوكرانيا (لوجانسك ودونيتسيك)، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتعزيز وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، وسيتم حرمان روسيا من التواجد في الأسواق الاقتصادية الأوروبية وسنقطع المساعدات المالية الأوروبية عن روسيا.

وتابع: "ستكون هناك عقوبات على أشخاص في الاتحاد الروسي بشكل فردي، وهناك إجراءات وعقوبات أخرى سيتم اتخاذها، وسوف تتقرر خلال اجتماع ورؤساء الدول والحكومات الأوروبي اليوم".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع الجانب الأوكراني ومع حلفاء الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وسوف يتم توثيق هذه الإجراءات والعقوبات بين الاتحاد الأوروبي وحلفائه.

وأوضح أن حلف الناتو قد أعلن عن تعزيز تواجده في دول شرق الناتو.

وحول مدى وجود اتصالات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الوضع في أوكرانيا قال: "ستكون هناك مشاورات مع مصر بطبيعة الحال في الأيام القادمة.. والممثل الخاص للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيتواصل مع أصدقائنا في مصر وجيراننا لشرح الموقف الأوروبي من التطورات في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن بدء العمليات العسكرية بشرق أوكرانيا.