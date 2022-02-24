الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تطالب بالالتزام بالممارسات الزراعية وعدم الإفراط في استخدام المبيدات

رش مبيدات
رش مبيدات

أكدت الدكتورة هند عبداللاه مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، ان الافراط في استخدام أي نوع من المبيدات له آثار جانبية لذلك يجب التأكد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة التي تجعلنا نقوم بالترشيد في استخدام المبيدات بشكل كبير، مشيرة إلى أنه من الصعب الاستغناء عن المبيدات الكيميائية خاصة في الحالات الحرجة ولكنه في حالة استخدامها بصورة صحيحة والالتزام بتعليمات استخدامها التي قد  تكون مكتوبة على بطاقة المبيد وبالتالي لن يكون له أي تأثير جانبي على المحصول او الانسان كما ان الالتزام  في فترة ما قبل جمع المحصول يحقق الاستفادة من المبيد دون وجود أي متبقيات في المحصول حتى ترتفع نسبة الصادرات إلى مختلف دول العالم.

وقالت عبد اللاه في تصريحات لـ"الدستور"، إن أهم أهداف المعمل هو الكشف  على الأغذية المحلية اضافة الى تحليل المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين المصريين، كما يقوم بدور إرشاد المستهلك المصرى والمنتجين من خلال الندوات وورش العمل وشرح أضرار الملوثات في الأغذية وكيفية التخلص والتعامل معها، بالإضافة إلى فحص الصادرات الزراعية للدول.

وأوضحت مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أن مدة تحليل العين الواحدة تختلف حسب نوع التحليل، والمعمل يقوم بتحليل أكثر من نوع من الملوثات في الأغذية لذا فتره تحليل عينه تبدأ من 24 ساعة وتوصل إلى 7 أيام عمل وفقا لنوع التحليل وقيام المعمل في السنوات الأخيرة بزيادة الساعة لاستلام العينات بالأخص المختلفة عن طريق تطوير التحليل وزيادة الأجهزة الحديثة.

الزراعة تطالب الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة وعدم الإفراط استخدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيًا على أراضيها

مستشار رئيس أوكرانيا: 40 قتيلاً حتى الآن فى الهجوم الروسى

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

هيئة الدواء: 10 مستشفيات تتنافس على الثلاثة مراكز الأولى فى مبادرة «100 مشروع تطويرى»

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل