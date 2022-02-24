الزراعة تطالب بالالتزام بالممارسات الزراعية وعدم الإفراط في استخدام المبيدات

أكدت الدكتورة هند عبداللاه مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، ان الافراط في استخدام أي نوع من المبيدات له آثار جانبية لذلك يجب التأكد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة التي تجعلنا نقوم بالترشيد في استخدام المبيدات بشكل كبير، مشيرة إلى أنه من الصعب الاستغناء عن المبيدات الكيميائية خاصة في الحالات الحرجة ولكنه في حالة استخدامها بصورة صحيحة والالتزام بتعليمات استخدامها التي قد تكون مكتوبة على بطاقة المبيد وبالتالي لن يكون له أي تأثير جانبي على المحصول او الانسان كما ان الالتزام في فترة ما قبل جمع المحصول يحقق الاستفادة من المبيد دون وجود أي متبقيات في المحصول حتى ترتفع نسبة الصادرات إلى مختلف دول العالم.

وقالت عبد اللاه في تصريحات لـ"الدستور"، إن أهم أهداف المعمل هو الكشف على الأغذية المحلية اضافة الى تحليل المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين المصريين، كما يقوم بدور إرشاد المستهلك المصرى والمنتجين من خلال الندوات وورش العمل وشرح أضرار الملوثات في الأغذية وكيفية التخلص والتعامل معها، بالإضافة إلى فحص الصادرات الزراعية للدول.

وأوضحت مديرة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أن مدة تحليل العين الواحدة تختلف حسب نوع التحليل، والمعمل يقوم بتحليل أكثر من نوع من الملوثات في الأغذية لذا فتره تحليل عينه تبدأ من 24 ساعة وتوصل إلى 7 أيام عمل وفقا لنوع التحليل وقيام المعمل في السنوات الأخيرة بزيادة الساعة لاستلام العينات بالأخص المختلفة عن طريق تطوير التحليل وزيادة الأجهزة الحديثة.