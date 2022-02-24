الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 22 تاجر مخدرات و3 هاربين خلال حملة أمنية بالقليوبية

الامن
الامن

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حققت الحملة الأمنية العديد من النتائج الإيجابية أبرزها:

ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (22) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").

كما أسفرت الحملة عن ضبط (3) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وتنفيذ (7630) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.

القليوبية حملة مكبرة المواد المخدرة الحشيش الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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