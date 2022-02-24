ضبط عاطلين بـ1.6 كيلو «آيس» فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج، بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الآيس، بإجمالى كيلو و650 جراما، وذلك قبل ترويجها على العملاء.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين من مركز سوهاج بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ترويج المواد المخدرة، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط «أحمد. ف. ع. م» عاطل، و«حمادة. م. م» عاطل، ويقيمان بناحية قرية المحامدة القبلية دائرة المركز، وبحوزتهما كيلو و650 جرام آيس، ومبلغ مالى 35 ألف جني، ومطواة، و2 هاتف محمول، وميزان حساس، و2 دراجة بخارية.

بمواجهة عنصرى التشكيل بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والدراجتين للتنقل بهما، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.