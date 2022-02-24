رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة لتحديد موعد التطعيم

رابط تسجيل لقاح كورونا من الكلمات البحثية الأكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع ارتفاع الأعداد الإصابات اليومية.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على جرعات التطعيم ومواعيد مراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية.

رابط تسجيل لقاح كورونا

خصصت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتقديم كافة الخدمات الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين الراغبين في اللقاح من جميع محافظات الجمهورية خاصة مع تزايد معدلات الإصابة اليومية في الآونة الأخيرة وفقا لتقارير المعامل المركزية ومستشفيات العزل المنزلي.

تسعى الدولة إلى توفير اللقاحات المعتمدة للمواطنين في المراكز الطبية في جميع محافظات الجمهورية وذلك للحد من الإصابة وتقليل أعراض الإصابة، حيث يعمل اللقاح على تقوية الجهاز المناعي وجعله أكثر قدرة على التصدي للفيروس القاتل قبل تدمير كافة الأجهزة الحيوية وتعطيلها حيث يؤدي ذلك إلى الوفاة الفورية.

التسجيل بيانات المواطنين للحصول على لقاح كورونا

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة تسجيل بيانات كافة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية عبر موقع وزارة الصحة المخصص لكورونا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع فيروس كورونا من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.

كتابة بيانات الراغب في التسجيل كاملة.

اختيار الفئة العمرية والفئات المستهدفة ومكان الإقامة.

تسجيل بيانات التواصل (رقم التليفون، البريد الإلكتروني).

تحميل بطاقة الرقم القومي للراغب في اللقاح.

الضغط على زر الحفظ.

استقبال رسالة نصية برقم الطلب.

يمكن تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني طوال الـ 24 ساعة ليلا أو نهارا حيث يستوعب الموقع تسجيل بيانات قرابة 5 ملايين مواطن يوميا.

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مواعيد المراكز الطبية للحصول على جرعات تطعيم كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا ومواعيد استقبال المراكز الطبية للجماهير من التساؤلات التي تزداد حدة البحث عنها عبر المنصات الإلكترونية حيث تبدأ المراكز الطبية في استقبال الجماهير يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا طوال أيام الاسيبوع بما فيها الإجازات الاسبوعية والرسمية للدولة.