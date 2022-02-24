دير الرزيقات يغلق أبوابه أمام الزوار طيلة أيام الصوم الكبير

أعلن دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر عن اعتذاره عن عدم استقبال الزوار خلال فترة الصوم الكبير.

وقال الدير في بيان له: "يعتذر دير مارجرجس بالرزيقات عن استقباله للزوار طوال أيام الأسبوع خلال فترة الصوم الكبير، ولا يوجد أي استثناءات".

وكان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر قد أعلن عن غلق أبوابه أمام الأقباط بدء من يوم الإثنين، وحتى عيد القيامة المجيد الذي يحل في أبريل المقبل.

وقال الدير في بيان له برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير: يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبال الزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.