في ذكرى ميلاده.. محطات بحياة الفنان محمود الجندي

يصادف اليوم 24 فبراير ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود الجندي، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن بأدواره المتنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي واستطاع ان يأثر الجمهور بأدائه السهل الممتنع.

لذلك يقدم “الدستور" في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل محمود الجندي.