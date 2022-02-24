في ذكرى ميلاده.. محطات بحياة الفنان محمود الجندي
يصادف اليوم 24 فبراير ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود الجندي، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن بأدواره المتنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي واستطاع ان يأثر الجمهور بأدائه السهل الممتنع.
لذلك يقدم “الدستور" في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل محمود الجندي.
- ولد في 24 فبراير عام 1945، في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
- تخرج من مدرسة الصناعة قسم النسيج.
- التحق بعد ذلك بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1967.
- بدأ مشواره الفني في السبعينات بتقديم أدوار صغيرة، وقدم أولى بطولاته الكوميدية عام 1979 مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة"، ثم مسلسل "بابا عبده" مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي ليقدم بعدها مسلسل "دموع في عيون وقحة" عام 1980.
- تزوج من الفنانة عبلة كامل لمدة 6 سنوات وقال في احد اللقاءات التلفزيونية عن سبب طلاقهما: "كان نجمها أعلى مني، وكان شغلي أقل، واتعرض عليّ أعمل أعمال مجاملة ليها، ورفضت طبعًا".
- تعرض منزل الفنان الراحل محمود الجندي لحريق هائل في عام 2001، تسبب في حريق مكتبته ووفاة زوجته، وتسبب هذا الحدث في عودته عن قرار الإلحاد.
- قال عن فترة الإلحاد في حياته: "فترة الإلحاد هي فترة زمنية مريت بيها مثلما مر بها أي شخص في مرحلة الشباب، وهي مرحلة التمرد من أجل إرضاء عنفوان الشباب الفترة دي وقعت فيها، وكنت قادم من أبو المطامير للقاهرة ووجدت مجتمع متغير تمامًا ووجدت الحياة منفتحة وسهرات، ومن ثم بدأت أقرأ في الاشتراكية والشيوعية، وظللت كذلك لـ 3 سنوات، حتى حدث حريق بمنزلي حريق المنزل كان رسالة قوية وجعلني أقف أمام نفسي، وما حدث أن جزءا من مكتبتي احترق، ووجدت أن كل الكتب والمجلات والفيديوهات والجوائز احترقت كلها"، مضيفًا: "من هنا كان الأمر بمثابة رسالة أنني لا استطيع أن أفعل أي شيء، وها هو التاريخ يحترق ولا أستطيع إنقاذه، كما أن زوجتي توفيت في هذا الحريق لأنها مصابة بضيق تنفس ولم تتحمل الدخان".
- قرر اعتزال الفن بسبب إهمال المنتجين له بعد مشاركته في مسلسل "رمضان كريم"، لعدم وضع صورته في دعاية المسلسل، وإنهم يتعاملون معه كسلعة.
- توفي محمود الجندي في عام 2019، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.