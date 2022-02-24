الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية في الجمالية

جريدة الدستور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل شقة سكنية في منطقة الجمالية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية.

عن التفاصيل تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الجمالية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

حريق الجمالية الحماية المدنية القاهرة شقة

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النخبة والناس

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