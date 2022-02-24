الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إحالة المتهمين بقتل عامل اتهموه بالتحرش بزوجة أحدهم بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج ،اليوم الخميس، إحالة المتهمين بقتل عامل مستخدمين أسلحة بيضاء لقيامه  بالتحرش بزوجة أحدهم في مدخل عقار بمنطقة المرج، ووجهت لهم النيابة تهمة قتل المجني عليه “إسلام. أ” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “طارق .م”، “عمار .ع”، أقروا بتعديهم على المجنى عليه “إسلام .أ” مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين له عدة إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده قاصدين من ذلك زهق روحه بعد تحرشه بزوجة الأول.

وقال المتهم الأول بأن المجنى عليه دائم مضايقة زوجته بالقول والفعل، واشتكينا أكثر من مرة لوالده  لكن بلا جدوى، وفي النهاية قام بالتحرش بها بمدخل العقار محاولا التعدى عليها، فاستعنت بالمتهم الثانى وقمنا بالتشاجر معه والتعدي عليه بسلاح أبيض. 

النيابة متهمين مشاجرة إحالة عامل قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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