وزير الخارجية الأوكرانى: روسيا بدأت حربًا واسعة النطاق ضد بلادنا

صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأن روسيا بدأت حربًا واسعة النطاق ضد أوكرانيا، مفيدًا بأن مدن مسالمة تتعرض للقصف وأن بلاده ستدافع عن نفسها وستنتصر.

وفي السياق نفسه أعلن سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة أن روسيا أعلنت الحرب على أوكرانيا وعلى مجلس الأمن الدولي وقفها.

كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدن كييف وكراماتورسك وأوديسا وخاركوف وبيرديانسك، وكذلك في محيط مطار بوريسبيل.

وأوضحت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إغلاق المجال الجوي للبلاد، مشيرة إلى وجود مخاطر أمنية عالية.

وبوقت سابق من اليوم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، لافتًا النظر إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الإثنين، أن بلاده سوف تنسق مع حلفائها بشأن العقوبات ضد روسيا حال غزو الأخيرة لأوكرانيا، إلا أن العمل من أجل الوصول لحل دبلوماسي يعني تجنب مثل تلك الإجراءات.

وحسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، فإن وزير الخارجية الإيطالي قال على هامش أعمال مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه "فيما يتعلق بالعقوبات، أود أن أقول إن إيطاليا ستنسق مع حلفائها والدول الأوروبية الأخرى. ومن الواضح أن العمل نحو حل دبلوماسي، كما نفعل الآن، يعني تجنب العقوبات".

وأضاف "دي مايو": "على أي حال، بشكل عام، لا أستبعد إجراءات أوروبية أخرى في الأيام المقبلة لصالح الحل الدبلوماسي، وفي هذه اللحظة يعد إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء نقطة أساسية أيضًا كرادع غزو محتمل وبالتالي حرب محتملة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، سابقا، إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق "بحر آزوف شمال البحر الأسود".