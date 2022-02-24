رئيس هيئة الدواء يشارك فى الاجتماع التعريفى بالمعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الأول

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الاجتماع التعريفي الخاص بالمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول "Africa Health Excon"، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاءت مشاركة رئيس هيئة الدواء في الاجتماع، في إطار حرص الهيئة على التواجد الدولي، وتعزيز سبل التعاون في مجال الدواء، وإيمانا بأن دور الهيئة ليس رقابيا فقط، وأنها تسعى إلى فتح قنوات تواصل لتنسيق التعاون، وكذلك انطلاقا من حرصها على مواكبة التطورات العالمية في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والوقوف على أهم المستجدات فيما يخص #الدواء.



وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال كلمته، على أهمية مثل هذه المعارض والمؤتمرات في خلق فرص للتعاون، وتوجه بالشكر للقيادة السياسية التي ترعى وتدعم تطوير قطاع الدواء في مصر.



جدير بالذكر أن المعرض والمؤتمر من المقرر أن ينطلق خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يونيو المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز مصر للمعارض الدولية ومركز المنارة للمؤتمرات على مساحة ٦٠ ألف متر، وسيكون تجمعا سنويا يتم خلاله خلق منصة أعمال مستدامة تربط مسئولي الرعاية الصحية والشركات المصنعة والوكلاء والموزعين ومقدمي الرعاية الصحية في العالم تحت سقف واحد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لجميع شركاء الرعاية الصحية للتفاعل معا.



ويتيح المعرض العديد من الفرص لاكتشاف المنتجات الطبية عبر العديد من الفئات المتنوعة، والتي تستهدف قطاعات المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والكيماويات والكواشف المعملية، والتعبئة والتغليف والتأمين الطبي والتغذية العلاجية والفيتامينات والمستحضرات والمنتجات الجلدية، والصناعات المغذية، وأجهزة ومستلزمات الأسنان، كما يقدم مؤتمرات فريدة من نوعها وبرامج التعليم المستمر للمهنيين الطبيين، مع تسليط الضوء على الموضوعات الأكثر شيوعا في المجال الطبي في القارة الأفريقية.



يأتي المعرض والمؤتمر اتساقا مع تحقيق الهدف العالمي "الصحة الجيدة والرفاهه" لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، التي تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والوصول إلى أدوية ولقاحات أساسية آمنة وفعالة وعالية الجودة وبأسعار مقبولة، بالإضافة إلى توطين صناعة الأدوية، وكذلك يأتي اتساقا مع الأجندة الأفريقية ٢٠٦٣ التي تركز على زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية لتعزيز الصحة في القارة.