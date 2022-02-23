إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الأربعاء، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء فى تمام الساعة ٢١:٣٥، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من ٢٠ - ٢٣ عقدة واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي ١٠٠٧ وحالة البحر مضطربة جدًا.

وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

شدد اللواء محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.