الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مسرح

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

إغلاق ميناء نويبع
إغلاق ميناء نويبع البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الأربعاء، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء فى تمام الساعة ٢١:٣٥، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من ٢٠ - ٢٣ عقدة واتجاه الرياح جنوبية والضغط الجوي ١٠٠٧ وحالة البحر مضطربة جدًا.

وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

شدد اللواء محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

الهيئة العامة للارصاد هيئة العامة للأرصاد الجوية الوحدات البحرية التدابير الاحترازية هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء سوء الأحوال الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

الحكومة: زيادة سعر البترول عالميًا يضع ضغوطا على الموازنة (فيديو)

الحكومة: خطة لاستيراد القمح من 14 دولة بسبب أحداث روسيا وأوكرانيا (فيديو)

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

خطة مصر لتوفير القمح حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى اتصالات وآخر موعد لسداد فبراير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى