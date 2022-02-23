أشرف عبد الشافى: مشروع يحيي خليل عاش في الوجدان منذ ثمانينيات القرن الماضي

انطلقت، اليوم، فعاليات صالون الأوبرا الثقافي برئاسة الفنان التشكيلي والكاتب أمين الصيرفي ومدير الصالون برائد موسيقى الجاز يحيى خليل، بحضور الكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي، والكاتب صلاح هاشم والكاتبة منى الشيخ.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى أشرف عبد الشافى، إن كل ما سيقوله عن يحيي خليل سوى مشهدين، أولهما عندما التقى به على كوبرى قصر النيل وقتها جرى عليه وقام بتقبيل يده وراسه وقتها تفاجئ يحيي خليل مما فعله معه عندما شاهده.

وأضاف «عبدالشافي»، أن ما فعله يحيى خليل فى جيله عندما صدر البوم "شبابيك" وموسيقاه التى تعرف على أنها من موسيقى الجاز، وهى موسيقى عبرت عن هذا الجيل، ووقتها كان هناك حالة من المد للتيارات الإسلامية التى كادت تقضى على هوية مصر، وقتها عندما استمع الى شبابيك كان ذلك عام 1984، وهو ما دفعه لاستقباله بتقبيل يده وراسه عام 2011، والذى كان له مفعول السحر على جيل الثمانينيات ومنهم جيل أشرف عبد الشافى.

وأكد، ان مشروع يحيي خليل في موسيقى الجاز منذ عودته ثمانينات القرن الماضي الذي يعد امتدادا بشكل مواز لارنست هيمنجواى وأن كان الأول فى الموسيقى، والثانى فى الرواية والأدب، وظل مشروعه يتواصل بين أوساط الشباب فى الجامعات منذ ثمانينيات القرن الماضى.

يحيى خليل (1943) ملحن وعازف وموسيقار مصري يشتهر بموسيقى الجاز وبخاصة آلة الدرامز، ويعد هو رائد موسيقى الجاز في مصر والعالم العربي، بدأ مسيرته عام 1966 عندما سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وساهم في إنشاء فرقة رباعي القاهرة لموسيقى الجاز 1957 وقام بتأسيس أول فرقة له عام 1979.

شارك في تقديم العديد من البرامج التلفزيونية منها (عالم الجاز) وتقديم موسيقى برنامج (حكاوي القهاوي)، كما شارك في أعمال فنية وسينمائية، شارك مع العديد من المطربين المشهورين منهم محمد منير، وقام بتقديم العديد من الحفلات حول العالم، وتم تكريمه عدة مرات.