الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2022

حملة مرورية
حملة مرورية

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات لعام 2022، حيث يتابع أغلب المواطنين المصريين ممن يمتلكون سيارات، تفاصيل المخالفات المستحقة عليهم، من خلال موقع نيابات المرور حيث يمكن من خلالة متابعة المخالفات المرورية.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 2022
 

للنيابة العامة المصرية  هذا الرابط للاستعلام عن مخالفات السيارات لعام ٢٠٢٢  للمواطنين

بهدف الاستعلام عن إجمالي قيمة المخالفات المرورية بالإضافة لجميع الخدمات التي تقدمها إدارة المرور على الإنترنت بما في ذلك  رابط خاص  للاستعلام عن مخالفات السيارات  لعام 2022

كذلك بهدف انجازا الوقت ومنع التكدسات في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين من خلال التباعد الاجتماعي في انتظار انتشار فيروس كورونا المستجد.

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارات ٢٠٢٢

وتستعرض الدستور  الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام  عن مخالفات السيارات 2022 خلال هذا  رابط خدمات المرور الخاص بالنيابة العامة (من هنا)

  1. يقوم الراغب بالاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا.
  2. اختيار بيانات المرور الموجودة يمين الصفحة.
  3. يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات او رقم لوحة الدراجة النارية.
  4. يقوم المستعلم بإدخال بيانات السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها.
  5. ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة "ارقام وحرف ".
  6. يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بإجمالي المخالفات.
  7. يظهر على الشاشة الموجودة أمام المواطن قيمة المخالفات التي يجب دفعها، بعد معرفة قيمة المخالفات "الخاصة بالسيارة أو المركبة تظهر رسالة تتضمن الشروط التي يجب الموافقة عليها حتي يتم اتمام عملية تسجيل الغرامات

 

للراغبين في دفع الغرامات الخاصة بمخالفات المرور

بعد اتمام عملية تسجيل المخالفات تظهر شاشة تتضمن العديد من البيانات المطلوبة لدفع الغرامات المالية المقررة على السيارة  تتضمن:

  1. تسجيل الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك
  2. اضافة العنوان وإدارة المرور التابع لها المواطن
  3. ورقم السيارة الخاصة به

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ويمكن بعد ذلك سداد قيمة المخالفات والغرامات الكترونيا من خلال طريقة السداد بين ما اذا كانت الكترونية او عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام او من خلال ميكنة الدفع فوري.

مخالفات السيارات نيابات المرور المخالفات المرورية الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات رابط خدمات المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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