فتح معبر رفح لنقل المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة أول مارس

أكد فادى ماهر نصيف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الناقلة للمعتمرين الفلسطينيين، أن الشركة ستقوم بنقل المعتمرين الفلسطينيين من معبر رفح إلى مطار القاهرة للسفر على رحلات مصر للطيران إلى مطار جدة بداية من مارس القادم، لأداء رحلات العمرة ونقلهم عند عودتهم بعد أداء المناسك من المطار إلى معبر رفح مجددًا.

وأوضح نصيف، أن اختيار الشركة لهذا الدور الوطني شهادة جديدة بالثقة والدور الرائد والمهم لها باعتبارها واحدة من أكبر شركات النقل البري المصرية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في نقل الأشقاء لأداء مناسك العمرة للموسم الجديد وحتى عودتهم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بمقر السفارة الفلسطينية مؤخرًا بين الجهات المصرية والفلسطينية المشاركة تم الاتفاق على نقل المعتمرين الفلسطينيين وتسهيل عملية سفرهم الى الأراضى المقدسة لأداء العمرة.

وأكد أن الشركة تعمل على توفير سبل الراحة اللازمة للأشقاء خلال تلك الرحلة ومن خلال أفضل سيارات الأسطول المتميز بالشركة وكفاءة العاملين بها وحماسهم وشعورهم بالفخر للقيام بهذا الدور الداعم للعلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني. مؤكدًا على التعاون والتنسيق التام بين عدة جهات مصرية وفلسطينية لتنفيذ تلك المهمة القومية.

ووقعت اتفاقية نقل المعتمرين الفلسطينيين السبت الماضي، بين كلٍ من اللواء محمد رضا داود رئيس كبرى شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية وفادي ماهر نصيف رئيس شركة النقل الخاص ومن الجانب الفلسطيني ممثلى وزارة الأوقاف ورئيس جمعية أصحاب شركات العمرة ووزارة النقل والمواصلات ممثلة في الخطوط الجوية الفلسطينية لتسهيل نقل المعتمرين الفلسطينيين.