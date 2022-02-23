الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح معبر رفح لنقل المعتمرين الفلسطينيين إلى الأراضى المقدسة أول مارس

معتمرين
معتمرين

أكد فادى ماهر نصيف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الناقلة للمعتمرين الفلسطينيين، أن الشركة ستقوم بنقل المعتمرين الفلسطينيين من معبر رفح إلى مطار القاهرة للسفر على رحلات مصر للطيران إلى مطار  جدة بداية من مارس القادم، لأداء رحلات العمرة ونقلهم عند عودتهم بعد أداء المناسك من المطار إلى معبر رفح مجددًا.

وأوضح نصيف، أن اختيار الشركة لهذا الدور الوطني شهادة جديدة بالثقة والدور الرائد والمهم لها باعتبارها واحدة من أكبر شركات النقل البري المصرية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في نقل الأشقاء لأداء مناسك العمرة للموسم الجديد وحتى عودتهم.

وأشار فى تصريحات صحفية، إلى أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بمقر السفارة الفلسطينية مؤخرًا بين الجهات المصرية والفلسطينية المشاركة تم الاتفاق على نقل المعتمرين الفلسطينيين وتسهيل عملية سفرهم الى الأراضى المقدسة لأداء العمرة. 

وأكد أن الشركة تعمل على توفير سبل الراحة اللازمة للأشقاء خلال تلك الرحلة ومن خلال أفضل سيارات الأسطول المتميز بالشركة وكفاءة العاملين بها وحماسهم وشعورهم بالفخر للقيام بهذا الدور الداعم للعلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني. مؤكدًا على التعاون والتنسيق التام بين عدة جهات مصرية وفلسطينية لتنفيذ تلك المهمة القومية. 

ووقعت اتفاقية نقل المعتمرين الفلسطينيين السبت الماضي، بين كلٍ من اللواء محمد رضا داود رئيس كبرى شركات السياحة العاملة فى السياحة الدينية وفادي ماهر نصيف رئيس شركة النقل الخاص ومن الجانب الفلسطيني ممثلى وزارة الأوقاف ورئيس جمعية أصحاب شركات العمرة ووزارة النقل والمواصلات ممثلة في الخطوط الجوية الفلسطينية لتسهيل نقل المعتمرين الفلسطينيين. 

الفلسطينيين المعتمرين معبر رفح مطار القاهرة مصر للطيران مطار جده

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

الحكومة: زيادة سعر البترول عالميًا يضع ضغوطا على الموازنة (فيديو)

الحكومة: خطة لاستيراد القمح من 14 دولة بسبب أحداث روسيا وأوكرانيا (فيديو)

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

خطة مصر لتوفير القمح حال تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى اتصالات وآخر موعد لسداد فبراير 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى