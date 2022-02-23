البنتاجون: بوتين حشد القوات اللازمة لغزو أوكرانيا وجيشه جاهز للهجوم

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد تقريبا كل القوات التي تعتقد الولايات المتحدة أنه سيدفع بها لغزو أوكرانيا.

وأوضح مسؤول في البنتاجون، مساء اليوم، أن تقييمهم أن بوتين على استعداد تام للقيام بغزو واسع النطاق وهذا يبقى خيارا محتملا، وذلك بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف: "تقييمنا أن بوتين جاهز تماما لإطلاق عملية اجتياح واسعة وأن ذلك خياره على الأرجح".

وأكد مسؤول وزارة الدفاع، أن واشنطن ستفعل ما بوسعها لمراقبة تحركات القوات الروسية من الجو، مشيرا إلى أن 80 % من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية موجودة في ما يعتبروه مواقع متقدمة جاهزة للهجوم.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن أوكرانيا، إن عدوان روسيا لا يهدد أوكرانيا فحسب بل كل دول العالم مشيرة إلى أن روسيا تشكك في حق أوكرانيا في الوجود وهذا أمر غير مقبول.

وأضافت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "لا يمكن تحقيق الحوار والدبلوماسية إلا بتخلي روسيا عن عدوانها على أوكرانيا وروسيا الطرف المعتدي في الأزمة الأوكرانية".

من جهتها قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة ذاتها إن الغرب يواصل استفزازاته بتسليح أوكرانيا والتي شنت حربًا على كل شيء روسي كجزء من سياستها العدائية ضد روسيا.

وأكد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن أوكرانيا لم تنفذ التزاماتها في اتفاقيات مينسك مشيرا إلى أن بلاده ليست طرفًا في اتفاقيات مينسك وأوكرانيا تتجنب الحوار بشأن دونباس.

ونوه المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إلى أن حكومة بلاده بذلت جهدًا للحفاظ على أمن وسيادة أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، اعتبر في وقت سابق اليوم أن روسيا تدمر المبادئ الأساسية للأمن.