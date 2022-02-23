الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سلوى بكر تناقش «فيلة سوداء بأحذية بيضاء» بميكروفون الدقي.. غدا

صورة المناقشة
صورة المناقشة

يستضيف ميكروفون الدقي بفيلا إبداع حفل مناقشة وتوقيع رواية "فيلة سوداء بأحذية بيضاء"، تأليف الروائية الكبيرة سلوى بكر، وهي الرواية الصادرة حديثا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع، وتناقشها الروائية نورا ناجي، غدًا الخميس في تمام السادسة مساء.

أما عن رواية "فيلة سوداء بأحذية بيضاء" فهي تدور في إطار درامي اجتماعي في سبعينيات القرن الماضي حول "عفت زين" الطالبة في كلية التربية الرياضية، والتي تحلم بأن تصبح مدربة جمباز مشهورة، وتسكن في عمارة المنشاوي بحي الزيتون، وتتعرف على حسام الذي عمل في إحدى شركات المقاولات بعد تخرجه، ليتزوجا، وتفاجأ بعد سنوات من حياتهما سويا، تحول شخصيته رأسا على عقب لتجد نفسها أمام مأزق وحيرة كبرى.

ترصد «بكر» من خلال روايتها التغييرات التي حدثت في المجتمع المصري وبدايات ظهور الجماعات المتطرفة ومدى تأثيرها على حياة ومعاملات الشعب المصري وأفكاره إلى يومنا هذا.

أما عن الروائية الكبيرة سلوى بكر، فهي كاتبة وروائية مصرية، ولدت في القاهرة عام 1949، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 1972، وبكالوريوس في المسرح من المعهد العالي للعلوم المسرحية في عام 1976.

صدر لها العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "البشموري" عن روايات الهلال، رواية "نونة الشعنونة" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مسرحية "حلم السنين" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، رواية "سواقي الوقت" عن دار الهلال، المجموعة القصصية " شعور الأسلاف" عن مكتبة مدبولي، رواية "كوكو سودان كباشي" عن دار ميريت، رواية "أدماتيوس الألماسي" عن المجلس الأعلى للثقافة، المجموعة القصصية "من خبر الهناء والشفاء" عن العين للنشر، رواية "الصفصاف والآس" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجموعة القصصية "وردة أصبهان" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ميكروفون الدقي بفيلا إبداع رواية فيلة سوداء بأحذية بيضاء الروائية الكبيرة سلوى بكر دار دو ن للنشر والتوزيع الروائية نورا ناجي

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