منال عوض تتابع تطوير طريق ميناء دمياط وإعادة تأهيله

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة اليوم الأربعاء، بمتابعة الأعمال الجارية بخطة ازدواج ورفع كفاءة طريق الميناء، والتى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى بعد إدراجه بخطة وزارة النقل.

تابعت المحافظ معدلات التنفيذ بالطريق الذى يصل طوله ٢.٥ كم بداية من منطقة مرور السنانية حتى بوابة الصادر بالميناء، لرفع كفاءته ورصفه بالبلاطات الخرسانية كما اطلعت على موقف شبكات المرافق بالطريق.

ووجهت بتسوية الرصيف الموازى للطريق ومراعاة تطبيق المواصفات الفنية خلال التنفيذ نظرًا لكونه من الطرق الحيوية حيث يربط بين الميناء وطريق رأس البر الغربى.

كما تفقدت محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، طريق "دمياط /شربين" لمتابعة الأعمال الجارية به لرفع كفاءته وذلك بطول ٣٨ كم.

واطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال بقطاعات المشروع الذى يتضمن صيانة وتوسعة الطريق ورصفه وأيضاً إنشاء حواجز خرسانية بالجزيرة الوسطى ببعض القطاعات، حيث تجرى تلك الأعمال بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وخلال الزيارة، استدعت محافظ دمياط رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، كما قادت حملة لرفع الإشغالات بجانب الطريق بالقطاع المار أمام مدينة كفر سعد لتوسعته ضمن خطة رفع الكفاءة.

وواصلت جولتها بمتابعة الأعمال الجارية لرفع كفاءة الطريق الواصل بين كوبرى كفر سعد وكوبرى فارسكور بطول ٥ كم والذى تنفذه الهيئة أيضاً، حيث أكدت على الالتزام بتطبيق المعايير والمواصفات الفنية و الهندسية خلال التنفيذ.