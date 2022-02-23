الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإندبندنت: الأسوأ فى موجة العواصف البريطانية لم يمر وتحذيرات نادرة من الفيضانات

الفيضانات تغرق شمال
الفيضانات تغرق شمال المملكة المتحدة

سلطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الضوء على سلسلة العواصف القاسية التي ضربت المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن آخر هذه العواصف كانت العاصفة فرانكلين التي ضربت المملكة المتحدة بالرياح العاتية والفيضانات.


وقالت الصحيفة إن الأسوأ لم يمر بعد، حيث إنه من المتوقع أن تضرب الرياح العاصفة والثلوج الكثيفة أجزاء من المملكة المتحدة، حيث لا تزال مئات المنازل مغمورة بعد ثلاث عواصف ضربت أنحاء المملكة خلال أربعة أيام فقط.


وأضافت أنه توجد تحذيرات حالية من الطقس بسبب الرياح والثلوج في جميع أنحاء شمال إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية - بينما تم إصدار تحذيرين نادرين من فيضانات شديدة في ويست ميدلاندز.


وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يطلق على أحدث نوبة من الطقس القاسي اسم العاصفة جلادي،  بينما لا تزال المملكة المتحدة تتعافى من آثار العواصف الثلاث دودلي ويونيس وفرانكلين.


وأصدر مكتب الأرصاد الجوية، تحذيرًا أصفر من الرياح عبر شمال شرق إنجلترا وكمبريا وشمال يوركشاير وأجزاء من أسكتلندا يستمر من الساعة 6 من صباح الغد الخميس وحتى 3 مساءً من نفس اليوم.


ويغطي التحذير الأصفر الثاني للرياح والثلوج معظم أنحاء أسكتلندا وأيرلندا الشمالية من مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة 3 مساءً يوم الخميس، مع احتمال تساقط ثلوج تصل إلى 10 سم عند مستويات منخفضة واحتمال هبوب 70 ميلًا في الساعة على السواحل.


وأكدت الصحيفة أن تخوفات خبراء الطقس تكمن في أن تكون العواصف والفيضانات من سمات الطقس في بريطانيا.


وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع سقوط ثلوج كثيفة بشكل متكرر، إلى جانب رياح شديدة العاصفة واحتمال ضئيل لظهور برق متكرر يؤثر على بعض الأماكن.


وفي الوقت نفسه، تحث وكالة البيئة المجتمعات في أجزاء من ويست ميدلاندز ويوركشاير، وخاصة تلك الموجودة على طول نهري سيفرن وأوس، على الاستعداد لفيضانات كبيرة بعد هطول الأمطار الغزيرة من العاصفة فرانكلين.

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وائل لطفي

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