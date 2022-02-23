الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مفاجئة للكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بدء حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ومصلحة الطب الشرعى والأمانة العامة للصحة النفسية.

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وقال رئيس جامعة طنطا، إن حملات الكشف تتم بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد فى إطار  تنفيذًا تكليفات مجلس الوزراء فى ظل القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات.

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وأكد الدكتور وليد عبدالقادر عضو وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم إجراء تحليل المخدرات، اليوم، لعدد كبير من العاملين بمقر الإدارة العامة لجامعة طنطا، بالتنسيق مع أحمد رشاد أمين عام للجامعة.

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وأضاف أن الفريق الطبى الذى أجرى الكشف ضم كل من طبيب شرعى دكتور محمد مصطفى الجميل ممثلا عن مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وفني وعدد من التمريض من الأمانة العامة للصحة النفسية.

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التعاون صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى حملات مفاجئة للكشف تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري بجامعة طنطا

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