محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.



وتناول الاجتماع آخر المستجدات بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وعرض موقف توصيل المرافق لمشروعات الصحة الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، كما ناقش الاجتماع كتاب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بشأن دراسة تخصيص بعض قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في بعض المشروعات ضمن مبادرة " حياة كريمة ".



وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، موجها جميع الأجهزة المعنية بالالتزام بالجدول الزمني في توفير قطع الأراضي اللازمة دون معوقات للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في 30 يونيو القادم .



وتطرق الاجتماع إلى مناقشة استئناف الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقريتي " بني حرب، وبنجا" بمركز طهطا، فور ورود اللوحات التصميمية وفقا للتعديلات الفنية الأخيرة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما ناقش الاجتماع طلب شركة مياه الشرب والصرف الصحي تسلم موقع توسعات محطة مياه جهينة من مديرية الري، للقيام بأعمال التوسعات اللازمة ضمن المرحلة الثانية لخطة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، واستعرض الاجتماع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بعمل سور جانبي لترعة "الحرافشة / عنيبس"، حيث تجرى أعمال التأهيل والتبطين بها.



ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات خاصة على الأراضي الزراعية برئاسة السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، على أن يتم إحصاء جميع حالات التعدي من قبل المجالس القروية، واستمرار حملات الإزالة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية .



وفي نهاية الاجتماع، كرّم محافظ سوهاج كل من " الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، ولوسي أديب مدير إدارة المجالس والمؤتمرات بالديوان العام، وجمال فتوح مدير إدارة الأمن بالديوان، ورشا محمد جمال الدين، وعلى أحمد، عضوي مكتب الوزير المحافظ، ومحمود البحيري عضو إدارة الأمن بالديوان، نظرا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهام العمل، حيث منحهم المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية .