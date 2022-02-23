الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 700 ألف بالمرحلة الابتدائية في الشرقية ضمن «علاج أمراض سوء التغذية»

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من فحص 708418 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج سوء التغذية، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال وتقديم جيل قادر علي بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لـ ٩٩٩١٥٨ طالبا وطالبة بالمرحلة الإبتدائية بمدارس الريف والحضر، منهم (٧٠٠٠٤١ ) بالريف، و٢٩٩١١٧بالحضر، من خلال ١٦٩ فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية (١٩٦٠) مدرسة بالمحافظة، منهم ١٥٢٧ فريق بمدارس الريف ، و ٤٣٣ بمدارس الحضر بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المديرية وفرت التجهيزات اللازمة لتنفيذ المبادرة وتم التأكيد على الفرق الطبية بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية، لافتاً إلى أنه بعد فحص الطلاب يتم تسليمهم كارت مدون عليه بيانات الفحص ، وفي حاله وجود نتائج غير طبيعية يتم إحالة الطالب للوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات والعلاج.

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