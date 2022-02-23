الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «دولت» إمبراطورة الحشيش في التبين

حبس سيدة
حبس سيدة

تمكنت مباحث قسم شرطة التبين، اليوم الأربعاء، من القبض على سيدة، قبل ترويج كمية من الحشيش المخدر علي المتعاطين.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام "دولت حسن علي"، 35 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذة من محل سكنها مسرحا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة وبتفتيشها عثر بحوزتها علي طربة الحشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهتها أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مباحث قسم شرطة التبين الحشيش المخدر المتعاطين دولت حسن علي المواد المخدرة

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وائل لطفي

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