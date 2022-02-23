أعضاء بالكونجرس يطالبون بايدن بالحصول على إذن قبل إشراك قوات في أوكرانيا

طالب أعضاء في الكونجرس الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم إشراك قوات أمريكية في الصراع بأوكرانيا، قبل العودة إلى الكونجرس.

وحث 43 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين - في رسالة إلى بايدن، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء - على اتباع الدستور والقانون والحصول على إذن من الكونجرس قبل اتخاذ هذه الخطوة .

وأشار أعضاء الكونجرس إلى أن الشعب يستحق أن يكون له رأي قبل الدخول في أي صراع خارجي آخر .

جدد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم، استعداد الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع حلفائها وشركائها، للرد بسرعة وحزم على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا، كما أمر بايدن قوات بلاده المتمركزة في أوروبا بتعزيز دفاعات الدول المتاخمة إلى أوكرانيا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أجرى اتصالين هامين حول روسيا وأوكرانيا مع أعضاء الكونجرس ومع الحلفاء في الناتو والاتحاد الأوروبي.

وتابع: القوات الروسية قامت بانتهاكات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس وأضاف: روسيا تحاول اختلاق ذرائع لغزو أوكرانيا ولن نسمح لها.

وأكد: نتوقع أن تشن روسيا هجوما على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أنه سيدفع عن كل جزء من أراضي الدول التابعة للناتو والدول الحليفة.

وأضاف: لن نرسل قوات لأوكرانيا ولكننا سنقدم الدعم مؤكدا على ان روسيا مازال بإمكانها اختيار طريق الدبلوماسية او الحرب.

يأتي هذ ابعدما قال البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة مستعدة لو استخدمت روسيا الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن العقوبات التي ستفرض على موسكو إن غزت أوكرانيا ستجعلها دولة منبوذة.

وتابع البيت الأبيض في بيان له أن روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات على روسيا إن غزت أوكرانيا.