الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العسومي» يشيد بدعوة ملك البحرين لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان

الجلسة العامة للبرلمان
الجلسة العامة للبرلمان العربي

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين،لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تعكس اهتمامه بضرورة الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، وفق رؤية عصرية متطوّرة، وفي إطار عمل مؤسسي منظّم، وهو ما يأتي تأكيداً وامتداداً للتجربة البحرينية الرائدة في الاهتمام بحقوق الإنسان.

وثمن رئيس البرلمان العربي في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني- للفصل التشريعي الثالث، التي انطلقت أعمالها اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتوفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة، تزامناً مع ذكرى الميثاق الوطني، في مؤشر يدلّ على صون مُكتسبات وحقوق الأسرة البحرينية، وبما يعزّز المنظومة الحقوقية، مشيدا بما تحققه المملكة من مكتسبات كبيرة في حقوق الإنسان تعزز من موقعها في تطبيق أعلى المعايير المعتمدة دوليا.

وثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الدور الرائد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجهوده المخلصة في دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية.

وخلال الجلسة منح البرلمان العربي اليوم على بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين وسام التميز العربي والذي يمنح لأصحاب المعالي رؤساء الوزارات ورؤساء البرلمانات الذين قدموا إسهامات وطنية وعربية جليلة، جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، للبرلمان العربي والتي عقدت اليوم في القاعة الكبرى بجامعة الدول العربية بالقاهرة.

مجلس الوزراء السيسي جامعة الدول العربية ملك البحرين رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الدبلوماسية البرلمانية

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