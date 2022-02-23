ارتكبوا 7 وقائع سرقة.. تجديد حبس 4 عاطلين في الإسكندرية

حبس قاضي المعارضات بمحكمة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ اتهامهم بارتكاب 7 وقائع سرقات دراجات نارية.



تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقات بدوائر أقسام شرطة أول وثان المنتزه بالإسكندرية وأول مدينة نصر بالقاهرة وبنها في القليوبية، وأرشدوا عن المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.