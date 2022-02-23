نادى أدب بورسعيد يستضيف الشاعر خلف جابر لمناقشة «ألف سيرة وسيرة» ..(صور)

واصل نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد سلسلة ندواته الإسبوعية التى يستضيف فيها العديد من شعراء مصر من مختلف المحافظات، حيث استضاف النادى مساء أمس الإثنين الشاعر خلف جابر.

وذلك فى الأمسية التى أدارها الشاعر أسامة عبد العزيز وألقى خلالها خلف جابر مجموعة من قصائده ومختارات من دواوينه الثلاثة، بمشاركة العديد من شعراء بورسعيد منهم: السيد السمري و فاتن متولي ونداء عادل وطلعت العسيلي ومحمد خضير وعبير جامع وشيماء البنا ومها الجمل ومحمد مزروع ومحمود طه ويسري الصلاحي ومحمد السعيد وهاني السويفي.

كما كانت هناك مداخلات نقدية للأديب أسامة المصري والفنان عمر الحلوجي، وسط حضور أدبي كبير من أدباء بورسعيد بإشراف الشاعر السيد السمري مدير قصر ثقافة بورسعيد، ورانيا شريف مسؤل نادى الأدب

مناقشة ألف سيرة وسيرة

وعن خلف جابر فهو شاعر وكاتب صحفي وعضو نقابة الصحفيين تنشر كتاباته بالعديد من المواقع المصرية والعربية، امتازت كتاباته الشعرية بمزج الأسطورة بالواقع الراهن، وتقديم طرح نموذج مختلف ومغاير لمعاني وقيم مثل الحب والحزن والسعادة والطفولة والميلاد والموت ، حققت قصيدته "المرحوم "انتشارا واسعا في الأوساط الثقافية وخارجها .

شارك في العديد من اللقاءات التلفزيونية حصل على جائزة عبد الرحمن الأبنودي من مكتبة الإسكندرية 2021 عن ديوانه «من أعلى نخلة في الصعيد عيل بيطير غناويه للقاهرة»

مناقشة ألف سيرة وسيرة

حصل على جائزة أحمد فؤاد نجم 2015،عن ديوان «عجلة خشب» عن دار العلوم للنشر والتوزيع، وصدر له ديوان «أربعاء أيوب» عن دار "دوّن" عام ٢٠١٧، صدر له مؤخرا كتاب "ألف سيرة وسيرة" عن دار تشكيل للنشر والتوزيع، ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.،كتب عددًا من الكتب الصوتية تحت عنوان «ألف سيرة وسيرة» لصالح منصة « Storytel» العالمية.قام بتأليف عدد من الأغاني للفنانة فيروز كراوية وبعض الفرق الموسيقية والغنائية المصرية.

مناقشة ألف سيرة وسيرة

مناقشة ألف سيرة وسيرة

مناقشة ألف سيرة وسيرة