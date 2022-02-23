بسبب عدم استقرار الطقس.. 5 نصائح لقضاء سهرة شتوية بالمنزل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عدم استقرار في الجو بداية من مساء اليوم، الأربعاء، وحتى مساء الخميس، بسبب نشاط الرياح القادمة من الصحراء الغربية، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وبعض الطرق الصحراوية، مشيرة إلى أن محافظات القاهرة والوجه البحري ستشهد أمطارًا مساء غدًا.

في ظل هذه الأجواء غير المستقرة يُفضل عدم الخروج من المنزل، ولكي لا تشعر بالممل نقدم لك، اقتراحات لقضاء سهرة شتوية سعيدة، بحسب موقع " eatwell101".

أضيء الشموع:

مع بدأ ساعات الليل يمكن أن تضيء الشموع الخاص بك، لإطفاء نوع من الهدوء والرومانسية على سهرتك، التي ينتظر أن تقوم بها في ليالي الشتاء الباردة والطويلة.

تناول القهوة:

بعدما تقوم بإشعال الشموع قم باحضار مشروب القهوة الخاص بك، ومن المفضل أن تحضر كل أدوات القهوة في المكان الذي تجلس فيه وتقوم بإعداد القهوة على ضوء الشموع، ومستمتعًا بهذا الدفء البسيط الذي تمنحك إياه برفقة فنجان القهوة الساخن.

اشعال النيران:

إذا كان لديك الدفاية التي يتم إشعالها بالحطب، فهذا هو الوقت المناسب لإشعالها، كما يمكن إشعال النيران في بعض الحطب بحديقة المنزل، ويمكن من خلال ذلك قضاء ليلة شتوية في الحديقة بالخارج، مع الاستمتاع بالأجواء الشتوية الدافئة في نفس الوقت، كما أنه يمكن اشعال الدفاية الكهربائية في حال عدم توافر تلك التي توقد بالخشب.

كتابك المُفضل:

قم بإحضار غطاء رقيق وضعه على كتفيك وفي الوقت نفسه تكون ممسكًا بين يديك كتابك المفضل، تقرأه وأنت تشعر بالدفء أثناء احتساء قهوتك، التي يمكن أن تعد غيرها وأنت لا تزال في نفس المكان مستمتع بالجو الرائع والدفء.

اجمع الأهل والأصدقاء:

وإذا كنت من أولئك الأشخاص الذين لا يفضلون الجلوس بمفردهم فيمكمن أن تقوم بجمع الأهل والأصدقاء لاحتساء القهوة معًا، ويمكن أن تتحول الجلسة إلى حلقة لقراءة الكتب.