الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وأوروجواي يبحثان تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية الأوروجواي الشرقية فرانسيسكو بوستشيو، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وناقش الجانبان- خلال لقائهما اليوم الأربعاء في مقر إكسبو 2020 دبي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة مشاركة جمهورية الأوروجواي الشرقية في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.
ورحب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بزيارة وزير خارجية الأوروجواى، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأوروجواي ودول أمريكا اللاتينية في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن إكسبو 2020 دبي يشكل منصة ملهمة لخلق فرص واعدة للتعاون بين البلدين.
من جهته أكد وزير خارجية الأوروجواي تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية والتعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.. مشيدًا بتنظيمها المبهر لإكسبو 2020 دبي بمشاركة نحو 192 دولة.. وأكد على المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ابوظبى الإمارات الإمارات والأوروجواي

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