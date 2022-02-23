بالمخالفة للقانون.. القبض على المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقنا

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بقيمة مليوني جنيه في قنا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف.

وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بما يعادل 2٫090٫000 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.