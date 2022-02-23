السجن 10 سنوات لعاملين بتهمة حيازة هيروين لترويجه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شخصين - إثنين - بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإدانتهما بالإتجار في المخدرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 23823 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام الأجهزة الأمنية، بضبط "خالد ع غ ي" - 17 عامًا - عامل معمار، و"عبد العزيز ج" - 21 عامًا - زراعي، مقيمان بدائرة مركز بلبيس، لحيازتهما كمية من جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المتهمين والمضبوطات.