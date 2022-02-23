الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الطالب أحمد حشاد بحصوله على المركز الأول في الإنشاد الديني

الطالب أحمد حشاد
الطالب أحمد حشاد

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة إلى ابن مطروح الطالب عمر أحمد حشاد لحصوله على المركز الأول عالميًا في الإنشاد الديني بمسابقة بورسعيد الدوليّة (الفائزون)، لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة بمشاركة أكثر من 60 دولة  تحت رعاية الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. 

وأشاد  بابن مطروح وموهبته  فى الانشاد الدينى، موصحا أن هذا التكريم  يأتي تتويجاً لجهد وأداء مشرف واعلاء اسم المحافظة بين محافظات الجمهورية بل وعالمياً ضمن المسابقة والتى شارك فيها  66 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية. 

 وتمنح المسابقة جوائز للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وكان قد كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في 6 فبراير ٢٠٢٢ ، العاملين المحالين  للمعاش بديوان عام المحافظة ، وعدد من المتميزين بعدد من المجالات المختلفة من أبناء المحافظة  تقديرا  لجهودهم في خدمة المحافظة فى احتفالية نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام وذلك بديوان عام المحافظة. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددا مديري الإدارات والمديريات  بالمحافظة، والمكرمين وأسرهم.
وتم خلال الاحتفالية تكريم  فتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة  لبلوغه سن المعاش ومنحه درع المحافظة تقديرا لجهوده وتفانيه خلال فترة  عمله . 
ووجه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح الشكر الي محالين للمعاش الذين قضوا سنوات من العطاء، وأفنوا جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة المحافظة، مؤكدا على أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم والحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة  . 

مجلس الوزراء محافظ مطروح المركز الأول بورسعيد القرآن الكريم الإنشاد الديني

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

سقوط «هاكر» اخترق حسابات فتيات في 3 محافظات.. «ابتزهن بمحتوياتها»

توصية من لجنة التخطيط في «الأهلي» بشأن «كهربا»

محمد رمضان يغسل أسنانه بـ«معجون من الذهب»

مدبولي: اجتماع خاص اليوم لدراسة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟