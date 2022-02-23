محافظ مطروح يهنئ الطالب أحمد حشاد بحصوله على المركز الأول في الإنشاد الديني

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة إلى ابن مطروح الطالب عمر أحمد حشاد لحصوله على المركز الأول عالميًا في الإنشاد الديني بمسابقة بورسعيد الدوليّة (الفائزون)، لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الخامسة بمشاركة أكثر من 60 دولة تحت رعاية الاستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد بابن مطروح وموهبته فى الانشاد الدينى، موصحا أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لجهد وأداء مشرف واعلاء اسم المحافظة بين محافظات الجمهورية بل وعالمياً ضمن المسابقة والتى شارك فيها 66 دولة من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وروسيا وبريطانيا وماليزيا وإندونيسيا، ودول عربية.

وتمنح المسابقة جوائز للثلاثة الأوائل في الأفرع الأربعة للمسابقة وهي: حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين، وحفظ القرآن الكريم كاملا للإناث، والإبتهال والإنشاد الديني، والأصوات الحسنة.

وكان قد كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في 6 فبراير ٢٠٢٢ ، العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة ، وعدد من المتميزين بعدد من المجالات المختلفة من أبناء المحافظة تقديرا لجهودهم في خدمة المحافظة فى احتفالية نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام وذلك بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددا مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، والمكرمين وأسرهم.

وتم خلال الاحتفالية تكريم فتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة لبلوغه سن المعاش ومنحه درع المحافظة تقديرا لجهوده وتفانيه خلال فترة عمله .

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر الي محالين للمعاش الذين قضوا سنوات من العطاء، وأفنوا جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة المحافظة، مؤكدا على أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم والحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة .